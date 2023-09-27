السيد الحكيم :حادثة الحمدانية تجعلنا ندرك أهمية تعزيز إجراءات السلامة والتوعية

2023-09-27 09:35:01 - المصدر: واع

بغداد-واعأكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار حكيم، اليوم الاربعاء، ان حادثة الحمدانية تجعلنا ندرك أهمية تعزيز إجراءات السلامة والتوعية.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع):"فُجِعنا بنبأ الحريق المروع في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى حيث سقوط عدد كبير من الضحايا جلهم من أحبتنا المسيحيين، وفي الوقت الذي نعرب فيه عن عظيم مواساتنا لأسرهم وذويهم نبتهل إلى العلي القدير أن يلبس المصابين رداء الصحة والسلامة و يمنح ذوي المتوفين الصبر والسلوان".واضاف ، أن"هذا الحادث الأليم وغيره من الحوادث المماثلة يجعلنا ندرك أهمية تعزيز إجراءات السلامة والتوعية والتشديد عليها من قبل الجهات المعنية لتلافي وقوعها".