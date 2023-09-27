تعاون كنتاكي مع ببجي موبايل: لعبة BATTLEGROUNDS وببجي موبايل تعقدان شراكة جديدة ومشوقة ستمكن اللاعبين من اختبار تجربة قتالية رائعة والاستمتاع بمذاق النصر

2023-09-27 09:56:17 - المصدر: ببجي موبايل

استعدوا لتجربة مذهلة من التشويق والمذاق الرائع مع دخول كنتاكي إلى لعبة الباتل رويال BATTLEGROUNDS وببجي موبايل، التي ستضم مطاعم داخل اللعبة وعناصر حصرية تحمل طابع كنتاكي إلى جانب وجبات خاصة ستتوفر بمناطق محددة* في العالم الواقعي

بغداد، العراق– 27 سبتمبر 2023: أطلقت كنتاكي اليوم تعاونها المميز لعشاق لعبة الباتل رويال BATTLEGROUNDS ولاعبي ببجي موبايل (PUBG MOBILE) الذين سيتمكنون عبر الانضمام إلى فرقهم في المعركة من تذوق طعم النصر الحصري. وتتيح هذه الشراكة الرائدة للاعبين زيارة مطاعم كنتاكي الافتراضية داخل لعبة BATTLEGROUNDS وببجي موبايل إلى جانب حصولهم على عناصر كنتاكي الحصرية. كما سيتوفر عرض ترويجي جديد ومشوق يضم المكافآت الحصرية داخل اللعبة عند شراء وجبات كنتاكي – ببجي موبايل الخاصة والتي ستتوفر في أسواق محددة بالعالم الواقعي.

وسيتمكن لاعبو ببجي موبايل من 2 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر من الاستمتاع بتجارب تناول الطعام الافتراضية في مطاعم كنتاكي رويال ضمن خرائط Erangel وMiramar وNusa وLivik. وستوفر مطاعم كنتاكي داخل اللعبة فرصة الاستمتاع بأطباق كنتاكي الشهية التي يضم كل منها مزايا الصحة والطاقة الخاصة لمساعدتهم على تحقيق الفوز. ويستطيع اللاعبون أيضاً استخدام العناصر التي تحمل طابع كنتاكي وتشمل مجموعة KFC Royale Colonel وغطاء ومجموعة بطل Champ Cover وسترة ومظلة Royal Delight والرسومات الجدارية Seasoned Squad وإطار Crispy Crunch Avatar.

كما ستتاح للاعبي BATTLEGROUNDS ولفترة محدودة خلال هذا التعاون فرصة رائعة للحصول على عناصر داخل اللعبة تحمل طابع كنتاكي واستكشاف مطاعم كنتاكي ضمن خريطة Erangel. ويستطيع اللاعبون داخل مطاعم كنتاكي التعرّف على مجموعة متنوعة من العناصر المتوفرة في الأكشاك وتشمل علبة دجاج كنتاكي وبطاطس كنتاكي المقلية ومشروب الطاقة من كنتاكي، والذي يقدم كل منها فوائد الصحة والطاقة الخاصة. وتشمل معدات اللعبة والانتصارات والملحقات قبعة الكولونيل بطابع كنتاكي وسترة وشورت وحذاء ومظلة الكولونيل ورذاذ "It's Finger Lickin' Good". وسيستمتع اللاعبون أيضاً بمرئيات كنتاكي الرائعة داخل اللعبة مثل تمثال الكولونيل ساندرز ولافتة الطائرة واللوحات الإعلانية الكهربائية وملصقات الخريطة.

إضافةً إلى تلك الأطباق اللذيذة داخل اللعبة، يمكن للاعبين تذوق النكهات المتنوعة واختبار هذا التعاون في العالم الحقيقي، حيث يستطيعون تذوق وجبات تحمل طابع ببجي موبايل في مطاعم كنتاكي عبر الإنترنت أو تطبيق كنتاكي في مناطق محددة*، والحصول على غنائم لاستخدامها داخل اللعبة مباشرةً من مطبخ الكولونيل. وستشمل المكافآت ما يصل إلى ستة عناصر للمعركة بألوان العلامة التجارية الحمراء والبيضاء المميزة لكنتاكي المستوحاة من مذاقات العلامة الشهية، مما يسمح للاعبي BATTLEGROUNDS وببجي موبايل بالاستمتاع بالتجربة عبر بكل حواسهم.

BATTLEGROUNDS

وقال فال كوبيزنياك، الرئيس التنفيذي للتسويق العالمي لدى كنتاكي: "نحن الخبراء عندما يتعلق الأمر بإعداد الدجاج المقلي اللذيذ في العالم وتقديم المذاق الذي تتوقون إليه. وأصبح يستطيع الآن عشاق لعبةوببجي موبايل الاستمتاع بمذاق كنتاكي الرائع ومن ثم الخوض بعالم اللعبة الشهيرة في معركة رويال مشوقة والحصول على غنائم وفيرة لتجربة مذاق النصر المزدوج".

ومن جانبه قال تايسوك جانغ، المنتج التنفيذي للعبة BATTLEGROUNDS في ببجي ستوديوز: "ستوفر هذه الشراكة تجربة لعب ممتعة سيهبط اللاعبون فيها بساحة المعركة ويكسبون الكنوز الرائعة ويناضلون للبقاء على قيد الحياة بينما يستمتعون باستخدام عناصر كنتاكي الحصرية. كما ستضمن تذوق اللاعبين لطعم النصر الرائع الذي يمزج بين عالميّ كنتاكي وBATTLEGROUNDS بشكل مثالي".

وأضاف فنسنت وانغ، رئيس قسم نشر لعبة ببجي موبايل لدى تنسنت جيمز: "يُسعدنا في ببجي موبايل التعاون مع كنتاكي العلامة التجارية الشهيرة للمطاعم عالمياً. وباعتبارها واحدة من أكبر ألعاب الجوال في العالم، تلتزم ببجي موبايل بتقديم تجربة اللعب الممتعة والفريدة لعشاق اللعبة المتنقلين، تماماً كما تقدم كنتاكي أطباق الطعام الرائعة في آلاف المواقع حول العالم. ولا يسعنا الانتظار كي يستمتع عشاق كنتاكي بتجربة اللعب في ببجي موبايل وتحقيق أكبر قدر من عدد الإقصاءات مع أطباق الدجاج اللذيذة".

يتوفر تعاون كنتاكي وببجي موبايل من 2 أكتوبر وحتى 6 نوفمبر. تفضلوا بتنزيل لعبة ببجي موبايل مجاناً عبر App Store وGoogle Play Store. للمزيد من المعلومات حول التحديثات داخل اللعبة، تفضلوا بزيارة موقع ببجي موبايل الإلكتروني.

فيما يتوفر تعاون كنتاكي وBATTLEGROUNDS من 11 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر على الحاسوب ومن 19 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر على أجهزة الألعاب الإلكترونية الأخرى. للحصول على أحدث المستجدات حول لعبة BATTLEGROUNDS، يرجى زيارة https://pubg.com/en-na أو متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية (تويتر/إنستغرام/فيسبوك/تيك توك).

نبذة عن PUBG MOBILE

ترتكز لعبة PUBG MOBILE المخصصة للهواتف الجوالة على النسخة الأصلية المعروفة باسم PUBG: BATTLEGROUNDS والتي حققت ظاهرة عالمية واجتاحت عالم التسلية التفاعلية سنة 2017. تبدأ اللعبة بهبوط ما يصل إلى 100 لاعب بالمظلات على جزيرة نائية للقتال في معركة تنتهي بانتصار بطل واحد. ويتعين على اللاعبين البحث عن الأسلحة والمركبات والإمدادات وإلحاق الهزيمة بجميع اللاعبين ضمن ساحة معركة غنية على الصعيدين البصري والتكتيكي تجبر اللاعبين على التوجه إلى منطقة لعب تتقلص مساحتها.