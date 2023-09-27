رئيس كوردستان: قلوبنا مع فاجعة الحمدانية ومستعدون للمساعدة

2023-09-27 10:25:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تقدم رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بأحر التعازي لذوي الضحايا الذين توفوا وجرحوا في حادث مأساوي بقضاء الحمدانية الليلة الماضية.

جاء ذلك وفق بيان صدر عن مكتبه، ورد الى وكالة شفق نيوز، مضيفا "نسأل الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته والصبر والسلوان لذويهم، والشفاء العاجل للجرحى".

وأضاف رئيس الاقليم، "قلوبنا ووجداننا معهم في هذه اللحظات الصعبة ونحن على استعداد لتقديم كل أنواع العون والمساعدة لهم".

وبحسب مصدر أمني، فقد ارتفعت حصيلة فاجعة الحريق الكبير الذي اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، لأكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

وأعلنت الصحة العراقية، إرسال شحنات وسيارات إسعاف وفرق طبية تخصصية من بغداد وإقليم كوردستان إلى دائرة صحة نينوى.