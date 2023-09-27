رئيس الجمهورية عن حريق الحمدانية: قلوبنا تعتصر ويجب فتح تحقيق بالحادث

2023-09-27 10:40:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، أن ماحصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى فاجعة مؤلمة، فيما اشار الى ضرورة فتح تحقيق بالحادث.

وقال الرئيس رشيد في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقا): إن " ما حصل لأبنائنا في قضاء الحمدانية فاجعة مؤلمة وحادث اعتصر قلوبنا وقلوب كل العراقيين".

واضاف " نؤكد ضرورة فتح تحقيق ومعرفة ملابسات الحادث واتخاذ كافة إجراءات السلامة لمنع تكراره"، معربا عن " عميق مواساته وخالص تعازيه الى ذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين".

ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".

وفي مستشفى الحمدانية العام شوهدت بعد منتصف الليل سيارات إسعاف تهرع ذهاباً وإياباً لنقل المصابين، في حين تجمّع أمام المستشفى عشرات الأشخاص، منهم أقرباء للضحايا وآخرون سكّان جاؤوا للتبرّع بالدم. ووقف آخرون كذلك أمام شاحنة برّاد تكدّست فيها أكياس سوداء وضعت فيها جثث الضحايا.

من جهته، قال الدفاع المدني إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.

المصدر: بغداد اليوم + منصة "أكس"