2023-09-27 10:40:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

عزّت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، بحادث الحريق في قاعة للمناسبات بمدينة الموصل والذي راح ضحيته أكثر من 450 شخصًا بينهم قرابة 120 من الضحايا.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية وتضامنها مع العراق الشقيق، حكومة وشعبا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

كما تقدم السفير أحمد أبو زيد" بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأفادت دائرة صحة محافظة نينوى، في وقت متاخر من ليل الثلاثاء، بأن ضحايا حريق حفل زفاف في قضاء الحمدانية بلغ 100 قتيلٍ وتجاوز عدد المصابين الـ.150.

ووقع الحريق خلال حفل زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، حيث التهمت النيران قاعة الأفراح الواقعة بقضاء الحمدانية شرق الموصل، وقد هرعت فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق. وأرسلت وزارة الصحة العراقية تعزيزات من بغداد والمحافظات الأخرى لإغاثة المصابين بالحريق.