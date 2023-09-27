بدلا من المسابقات..  لاليغا الاسباني يدير دوري المحترفين العراقي

2023-09-27 11:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، اليوم الأربعاء، أنه اتفق رسميا مع "لاليغا" لإدارة بطولة دوري المحترفين العراقي بشكل اولي للموسم 2023-2024، بدلا من لجنة المسابقات في الاتحاد .

وأبلغ درجال وكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي اتفق رسميا مع لاليغا الاسباني لادارة مسابقات دوري المحترفين للموسم المقبل كبداية بالتعاون مع الاتحاد على ان تكون ادارة مسابقات دوري المحترفين للموسم 2024-2025 بشكل مطلق بيد لاليغا الاسباني .

واشار إلى أن اعتمادنا سيكون على لاليغا الاسباني نظرا للاحترافية العالية والخبرة الطويلة للاليغا بادارة البطولات، مبينا "لقد زرعنا عددا من اصحاب الخبرة العراقيين مع الشركة التي ستكلف من قبل لاليغا لاكتساب الخبرة".

واكد ان الاتحاد ماضي بمشروعها في اعتماد دوري المحترفين للموسم المقبل ولابد ان تكون ارباك في بعض الحوانب التنظيمية كوننا حديثون بهذا المحال وستنفادى التلكؤات التي ستحدث في بداية المشوار وسيكون التصحيح تدريجي حتى بلوغ الاستقرار التنظيمي.

ومضى بالقول ان الاتحاد وقع عقد الشراكة بينه وبين رابطة لاليغا الاسباني ورابطة "لاليغا" لإقامة دوري المحترفين العراقي للموسم المقبل 2023- 2024 ، بغية الاستفادة من عدة جوانب تخدم كرتنا والدخول بالعمل الاحترافي وتطوير الكرة العراقية والوصول الى مصاف دوريات العالم التي سبقتنا باشواط .

يذكر ان الاتحاد حدد العشرين من شهر تشرين الاول المقبل موعدا لانطلاق منافسات دوري المحترفين لكرة القدم الذي يعد الاول في العراق.