السيستاني يعرب عن أسفه إزاء حادث حريق الحمدانية

2023-09-27 11:35:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / أعرب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني، يوم الأربعاء، عن أسفه لفاجعة عرس الحمدانية، التي راح ضحيتها أكثر من 200 شخص كحصيلة غير نهائية بين حرق واختناق.

وجاء في بيان صادر عن مكتب السيستاني، ورد لوكالة شفق نيوز: "تعرب المرجعية الدينية العليا عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع الذي وقع في قضاء الحمدانية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين".

وأضاف البيان: "وإذ تقدم تعازيها للعائلات المكلومة وتبدي تضامنها معها، تسأل الله العلي القدير أن يربط على قلوبهم بالصبر ويشمل الضحايا بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".