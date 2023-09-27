ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

2023-09-27 11:45:14 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار ، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156200 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس الثلاثاء 154600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 155250 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا حيث سجل في محلات الصيرفة سعر البيع 155300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 155200 دينار مقابل 100 دولار.