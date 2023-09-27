2023-09-27 11:50:12 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد تحالف العزم، اليوم الأربعاء، ان ما جرى من حريق في قاعة الاعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى هو نتيجة غياب شروط السلامة والأمان. وذكر بيان للتحالف تلقته ايرث نيوز، انه “ببالغ الحزن ينعى تحالف العزم ضحايا قضاء الحمدانية في محافظة نينوى؛ سائلين المولى «عز وجل» ان يتغمد ارواح الضحايا برحمته ويلهم ذويهم […]

ظهرت المقالة تحالف العزم بشأن حريق الحمدانية: ما جرى نتيجة غياب شروط السلامة والامان أولاً على ايرث نيوز.