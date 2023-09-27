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فاجعة الحمدانية.. كتلة الديمقراطي تدعو إلى جلسة برلمانية “استثنائية”

فاجعة الحمدانية.. كتلة الديمقراطي تدعو إلى جلسة برلمانية “استثنائية”
فاجعة الحمدانية.. كتلة الديمقراطي تدعو إلى جلسة برلمانية “استثنائية”
2023-09-27 11:50:12 - المصدر: ايرث نيوز

بيان تتقدم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب ، بخالص العزاء والمواساة الى ذوي وأسر وأهالي الحمدانية بهذه الفاجعة المؤلمة ، وتدعو الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب ، واتخاذ قرارات عاجلة لمساعدة المصابين في المستشفيات وتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الكارثة ومحاسبة المقصرين وتعويض ذوي وأسر الضحايا . وتعرب الكتلة عن دعمها […]

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