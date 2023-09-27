2023-09-27 11:50:12 - المصدر: ايرث نيوز

بيان تتقدم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب ، بخالص العزاء والمواساة الى ذوي وأسر وأهالي الحمدانية بهذه الفاجعة المؤلمة ، وتدعو الى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب ، واتخاذ قرارات عاجلة لمساعدة المصابين في المستشفيات وتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على اسباب الكارثة ومحاسبة المقصرين وتعويض ذوي وأسر الضحايا . وتعرب الكتلة عن دعمها […]

ظهرت المقالة فاجعة الحمدانية.. كتلة الديمقراطي تدعو إلى جلسة برلمانية “استثنائية” أولاً على ايرث نيوز.