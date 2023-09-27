المالكي يعزي أهالي الضحايا بفاجعة الحمدانية ويدعو لإجراء تحقيق عاجل

2023-09-27 12:05:01 - المصدر: واع

بغداد – واعقدم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الأربعاء، التعازي لأسر ضحايا الحادث المأساوي في قضاء الحمدانية، داعياً لإجراء تحقيق فوري من أجل تشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين.وقال المالكي، في تدوينة على موقع x، تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ الفاجعة التي هزت قضاء الحمدانية في محافظة نينوى مساء أمس، بسبب الحريق الذي حصل في قاعة لإقامة المناسبات، وأدى الى سقوط العديد من الضحايا والمصابين".وأضاف، "أمام هذه المأساة الأليمة نعرب عن تعازينا وتعاطفنا وتضامننا مع أسرضحايا الحادث المأساوي، متمنين الشفاء العاجل للجرحى"، مثمناً "جهود رجال الدفاع المدني، والاجهزة الامنية والحشد الشعبي، وكل الجهود الشعبية الساندة في مواجهة الحريق".ودعا المالكي "لإجراء تحقيق فوري من أجل تشخيص الخلل ومحاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرارحصول مثل هذه المآسي".