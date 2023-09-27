المندلاوي يدعو الوزارات والجهات الساندة إلى استنفار طاقاتها لانقاذ المصابين بحادثة الحمدانية

2023-09-27 12:05:01 - المصدر: واع

بغداد- واعدعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، الوزارات والجهات الساندة إلى استنفار طاقاتها لإنقاذ المصابين بحادثة الحمدانية.وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "فُجعنا في وقت متأخر مساء أمس بفاجعة الحريق التي طالت إحدى صالات الأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العزيزة، والتي ذهب فيها العشرات من الضحايا والمصابين"، مقدما "التعازي لذوي الضحايا".ودعا "الوزارات والجهات الساندة والمعنية إلى استنفار طاقاتها لإنقاذ الجرحى والمصابين ورعاية عوائل ضحايا الحادثة المؤسفة، فضلا عن تعزيز المحافظة بالكوادر الطبية والصحية والتمريضية، وإرسال الحالات الحرجة من المصابين للعلاج خارج البلاد"، مطالباً "بإجراء تحقيق عاجل لكشف أسباب اندلاع الحريق ومحاسبة المقصرين وفق القانون".