2023-09-27 12:05:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - نينوى

اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاباً.

وأوضح الجبوري في تصريح للصحفيين، تابعته "بغداد اليوم"، أن "حصيلة الحريق الذي اندلع في قاعة الهيثم للأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى ارتفعت إلى 114 حالة وفاة وأكثر من 200 مصاب".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية".

وقبيل ذلك وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية.

وعلى الإثر اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، توقيف 9 متهمين على خلفية حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".

من جهته، قال الدفاع المدني إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.



