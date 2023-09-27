2023-09-27 12:10:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

اعرب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال مكتب المرجع الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية العليا تعرب عن بالغ الأسى والأسف لحادث الحريق المروّع الذي وقع في قضاء الحمدانية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين".

واضاف: "إذ تقدم المرجعية تعازيها للعوائل المكلومة وتبدي تضامنها معها تسأل الله العلي القدير أن يربط على قلوبهم بالصبر ويشمل الضحايا بواسع رحمته ويمنّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وفي وقت سابق، من اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته "بغداد اليوم" إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية".

وقبيل ذلك وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى لمتابعة مجريات حادث قضاء الحمدانية.

وعلى الإثر اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، توقيف 9 متهمين على خلفية حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، فيما أوضح، أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".

من جهته، قال الدفاع المدني إنّ "معلومات أولية" تشير إلى أنّ سبب الحريق هو "استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف" ممّا أدّى إلى "إشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر" ثمّ انتشر "الحريق بسرعة كبيرة".

وأضاف في بيان أنّ القاعة "مغلّفة بألواح الإيكوبوند" وهي مادّة للبناء مكوّنة من الألمنيوم والبلاستيك و"سريعة الاشتعال"، موضحاً أنّ استخدام هذه الألواح في البناء "مخالف لتعليمات السلامة" المنصوص عليها قانوناً.

المصدر: بغداد اليوم