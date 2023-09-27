2023-09-27 13:10:08 - المصدر: واع

بغداد - واعاحتضن مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اجتماعاً تنسيقياً بين مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس ومدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل إلى جانب حضور الملاكات المساعده للمنتخبين .وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، أن" الاجتماع عقد بحضور رئيس الاتحاد عدنان درجال إلى جانب الأعضاء غانم عريبي وغالب الزاملي و أحمد الموسوي"، مبيناً أن" الاجتماع جاء ضمن إطار حرص الاتحاد على إدارة المنتخبات على التنسيق المشترك بما يخدم المصلحة العامة، حيث ستشهد المرحلة المقبلة مشاركات ومعسكرات للمنتخبين الأول والأولمبي، وقد تتزامن بعض الاستحقاقات للمنتخبين ضمن أيام التوقف الدولي تارة و خارجها تارة أخرى بالنسبة للأولمبي".وأضاف :" الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة العامة للمنتخبين الأول والأولمبي، خاصة مع تواجد لاعبين سبق وان تمت دعوتهم الى المنتخب الوطني و المنتخب الأولمبي".ونقل البيان عن درجال قوله : إن" اتحاد الكرة يسعى جاهداً إلى تذليل جميع الصعاب التي قد تواجه سير العمل من أجل إعداد منتخبات واعدة قادرة على مقارعة المنتخباتِ المنافسة في مختلف الاستحقاقات و إن التعاون سيكون مفتوحاً ما بين المنتخبين (الوطنيّ، الأولمبي) متمثلاً بالتفاهم المتبادل مابين المدربين خيسوس كاساس وراضي شنيشل في الاستفادةِ من خدمات أي لاعب يرونه مناسباً لارتداء القميص في أي مهمة وطنية ".