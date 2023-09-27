افتتاح الدورة الدولية لحكمات الساحات المكشوفة في أربيل

2023-09-27 13:10:08 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتحت، في مدينةِ أربيل، الدورةُ الدوليّة لحكمات الساحات المكشوفة بإشراف لجنة الحُكام في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم واللجنة النسويّة، وبالتنسيق مع الاتحاد الدوليّ للعبة .وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء أن" الدورة ستستمر لمدة خمسة ايام، ويحاضر فيها كل من الأردني "إسماعيل الحافي" المحاضر الدوليّ المعتمد، مسؤول مكتب التطوير في الاتحاد الدوليّ لكرة القدم عن منطقةِ غرب آسيا، والدكتور "محمد كاظم عرب" نائب رئيس لجنة الحُكام في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم".وأضاف، أن" الدورة تشهد مشاركة (30) حكمةً، منهن (17) من محافظة أربيل، و (13) من العاصمة بغداد وبقية المحافظات"، مبيناً أن" الدورة التحكيميّة الدولية تشمل في برنامجها على محاضراتٍ نظرية وأخرى تطبيقية عمليّة، وتؤهل من قابلياتِ الحكمات المشاركات في قيادةِ المباريات مع قرب انطلاق الموسم الجديد 2023/ 2024، ومنافسات دوري السيدات للساحاتِ المكشوفة".