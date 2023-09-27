انطلاق مؤتمر الاتحاد الوطني .. طالباني: يتعين ان نجعل من اقليم كوردستان جنة ينعم فيها المواطنون

2023-09-27 13:10:13 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأربعاء، في مدينة السليمانية وتحت شعار (التجديد في العمل.. الإجماع في القرار) ، أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني في مدينة السليمانية، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية رفيعة المستوى بينها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان المؤتمر انطلق بمشاركة 600 عضو، وعدد كبير من الضيوف من اقليم كوردستان والعراق والدول الأجنبية ، وللمرة الأولى في تاريخه يعقد الاتحاد الوطني مؤتمره قبل انتهاء موعده.

ونقل مراسلنا عن مصادر خاصة قولها، إنه من المنتظر أن يتم خلال المؤتمر تقليص عدد أعضاء المجلس القيادي الى 51 عضوا بضمنهم رئيس الاتحاد الوطني، كما يتم تقليص عدد أعضاء المكتب السياسي الى 10 أعضاء، وسيقترح في المؤتمر تشكيل 3 مجالس، وهي: المجلس الأعلى للسياسات والمصالح والمجلس القيادي ومجلس الإسناد.

وأضافت المصادر أن رئيس الاتحاد الوطني سيشرف مباشرة على مجلس الإسناد الذي يعمل على تأهيل الكوادر الجديدة من الشباب والنساء، كما سيكون مركزا لتكوين القيادات الشابة.

واكد رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في كلمة له مع بداية انطلاق المؤتمر الخامس لحزبه، على ضرورة ان نجعل من الاقليم جنة ينعم فيها المواطنون.

وقال بافل طالباني خلال كلمة الافتتاح التي تابعتها وكالة شفق نيوز اننا نريد من هذا المؤتمر ان نكون سوية ونحن هكذا ، مشيرا إلى أن الامتحان سيدأ عمله من الان .

واضاف لقد اجتمعنا من أجل تقوية الاتحاد الوطني الكوردستاني من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ،مؤكدا سير الاتحاد على نهج وفلسفة الراحل جلال طالباني .

وحول العلاقات الداخلية َالخارجية للاتحاد بين طالباني ان الاتحاد الوطني سيبدأ مرحلة جديد ويجب أن نتصالح مع المواطنين ونضحي من أجل الشعب والبلاد ، مؤكدا ان هذا يدفعنا إلى مد يد التسامح لجميع الأحزاب، وينبغي أن نقوي علاقتنا بهم.

وشدد على أنه يتعين ان نقوّى علاقتنا ببغداد وتطور الاتفاق الستراتيجي الذي عُقد مع الأخوة الشيعة، وكذلك نقوي علاقتنا مع السنة وجميع المكونات .

وشهد المؤتمر انسحابات ومقطعت قياديين بارزين في الاتحاد الوطني الكوردستاني من ضمنهم ملا بختيار وأعضاء من مجلس المصالح العامة والمتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي .

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني قد اجتمع يوم 20/8/2023 في مدينة كركوك، بإشراف بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث تقرر خلال الاجتماع إنعقاد المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني في 27/9/2023.