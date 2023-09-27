2023-09-27 13:15:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

وجه وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، مركز الوزارة والبعثات بفتح سجلٍ لتلقي التعازي بضحايا حريق الحمدانية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وجه اليوم مركز الوزارة والبعثات العراقيّة كافة، بفتح سجلٍ لتلقي التعازي ولمدّة ثلاثة أيام، إثر الحريق الذي اندلع في إحدى قاعات المناسبات في الحمدانية ".