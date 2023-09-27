2023-09-27 13:20:24 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ احتضن مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم اجتماعا تنسيقيا بين مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس ومدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل. وشهد الاجتماع أيضاً حضور الملاكات المساعدة للمنتخبين (اليخاندرو فاريلا، سلفادور روميرو، دايفيد ميلان والمدير الإداري مهدي كريم للمنتخب الوطني) و (نزأر اشرف، إسماعيل سليم وجبار هاشم المدير الإداري للمنتخب الاولمبي)، فيما ترأس الاجتماع رئيس […]

ظهرت المقالة تعاون مفتوح بين كاساس وشنيشل أولاً على ايرث نيوز.