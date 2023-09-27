2023-09-27 13:20:24 - المصدر: ايرث نيوز

مكافحة الإجرام: القبض على امرأة لقيامها بسرقة أجهزة موبايل من الزوار الوافدين للروضة القادرية ببغداد تمكنت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام من إلقاء القبض على امرأة لقيامها بسرقة عدد من أجهزة الموبايل من الزوار الوافدين للروضة القادرية للاحتفال بمولد النبي الأكرم محمد (صلى الله عليه وآله وسلم). وتمت عملية القبض […]

ظهرت المقالة بغداد: القبض على سارقة “هواتف” الزوار الوافدين للروضة القادرية أولاً على ايرث نيوز.