اخبار العراق الان

الرئيسيةالعربي الجديدعامة › الآسياد: ذهبية للكويت وفضيتان للأردن وبرونزية لقطر والعراق

الآسياد: ذهبية للكويت وفضيتان للأردن وبرونزية لقطر والعراق

الآسياد: ذهبية للكويت وفضيتان للأردن وبرونزية لقطر والعراق
الآسياد: ذهبية للكويت وفضيتان للأردن وبرونزية لقطر والعراق
2023-09-27 13:30:04 - المصدر: العربي الجديد

شهدت منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغجو الصينية، الأربعاء، إنجازاً عربياً في رياضيتي رماية السكيت لفردي الرجال، بالإضافة إلى التايكواندو، بعدما تنوعت الميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية.

البداية مع الكويتي المخضرم عبد الرشيدي (60 عاماً)، الذي استطاع تحقيق الميدالية الذهبية في رياضة رماية السكيت لفردي الرجال، بعدما تفوق على منافسه الهندي أنانت جيت سينغ ناروكا، الذي حاول حتى الرمية الأخيرة التفوق على خصمه.

أما النجم القطري ناصر العطية (52 عاماً)، فتمكّن من تحقيق الميدالية البرونزية في رياضة رماية السكيت لفردي الرجال، بعدما نال في وقت سابق مع "العنابي" الميدالية الفضية على مستوى الفرق في الرياضة نفسها.

وفي منافسات رياضة التايكواندو، تمكن النجم الأردني صالح الشرباتي (25 عاماً)، من تحقيق الميدالية الفضية في وزن دون 80 كيلوغراماً، بعد خسارته أمام منافسه الكوري الجنوبي وويهيوك بارك، فيما أهدى العراقي سيف طاهر بلاده الميدالية الأولى عقب نيله البرونزية.

أما النجم الأردني الآخر زيد عبد الكريم فتمكّن من حصد الميدالية الفضية برياضة التايكواندو في وزن دون 68 كيلوغراماً، بعدما وصل إلى المواجهة النهائية، التي خسرها أمام الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف.

واصل المتابعة على العربي الجديد