الآسياد: ذهبية للكويت وفضيتان للأردن وبرونزية لقطر والعراق

2023-09-27 13:30:04 - المصدر: العربي الجديد

شهدت منافسات دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغجو الصينية، الأربعاء، إنجازاً عربياً في رياضيتي رماية السكيت لفردي الرجال، بالإضافة إلى التايكواندو، بعدما تنوعت الميداليات بين الذهبية والفضية والبرونزية.

البداية مع الكويتي المخضرم عبد الرشيدي (60 عاماً)، الذي استطاع تحقيق الميدالية الذهبية في رياضة رماية السكيت لفردي الرجال، بعدما تفوق على منافسه الهندي أنانت جيت سينغ ناروكا، الذي حاول حتى الرمية الأخيرة التفوق على خصمه.

عاجل.. فوز الكويتي عبد الله الرشيدي بالميدالية الذهبية في منافسات رماية السكيت ضمن #دورة_الألعاب_الآسيوية#هانغتشو2022 #قنوات_الكاس pic.twitter.com/4pIUa6neyb — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 27, 2023

أما النجم القطري ناصر العطية (52 عاماً)، فتمكّن من تحقيق الميدالية البرونزية في رياضة رماية السكيت لفردي الرجال، بعدما نال في وقت سابق مع "العنابي" الميدالية الفضية على مستوى الفرق في الرياضة نفسها.

برونزية للأدعــم ???



بطلنا العالمي ناصر العطية يحقق برونزية السكيت للفردي في أسياد هانغتشو.



كفو يا سوبرمان.. كفو يالأدعم ??‍♂️ ??



Our champion Nasser Al-Attiyah wins skeet bronze medal at Hangzhou 2022 Asian Games#كلنا_الأدعم #WeAreTeamQatar pic.twitter.com/n5aV3Pyg48 — Team Qatar ?? (@qatar_olympic) September 27, 2023

وفي منافسات رياضة التايكواندو، تمكن النجم الأردني صالح الشرباتي (25 عاماً)، من تحقيق الميدالية الفضية في وزن دون 80 كيلوغراماً، بعد خسارته أمام منافسه الكوري الجنوبي وويهيوك بارك، فيما أهدى العراقي سيف طاهر بلاده الميدالية الأولى عقب نيله البرونزية.

? #آخر_خبر | الأردني ?? صالح الشرباتي يحقق فضية وزن أقل من 80 كيلوغراما في التايكواندو ضمن دورة الألعاب الآسيوية هانغجو 2022 @19thAGofficial pic.twitter.com/BZA9FTTKJr — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) September 27, 2023

أما النجم الأردني الآخر زيد عبد الكريم فتمكّن من حصد الميدالية الفضية برياضة التايكواندو في وزن دون 68 كيلوغراماً، بعدما وصل إلى المواجهة النهائية، التي خسرها أمام الأوزبكي أولوغبيك راشيتوف.