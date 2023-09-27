ميسي يربك حسابات إنتر ميامي وادارة النادي تترقب الرد

2023-09-27 14:10:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

قال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن فريقه سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" لمعرفة ما إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات جاهزا لخوض نهائي كأس أميركا لكرة القدم، الأربعاء، أمام هيوستن دينامو.

وتم استبدال ميسي في مباراة إنتر بدوري المحترفين أمام تورونتو قبل الاستراحة بسبب إصابة غير محددة وغاب عن مباراة الأحد الماضي أمام غريمه أورلاندو سيتي.

وهناك شكوك حول مشاركة قائد الأرجنتين في نهائي كأس أميركا، حيث يسعى فريقه إلى إحراز لقبه الثاني بعد فوزه بلقب كأس الدوري الأميركي-المكسيكي الشهر الماضي.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "سننتظر ليو حتى الغد. حتى اللحظة الأخيرة. سأجلس معه لتقييم حالته. ربما نتوصل إلى اتفاق غدا".

وتابع: "هناك 3 أطراف هنا، اللاعب والنهائي ثم ما يأتي بعد ذلك. علينا أن نحاول اتخاذ القرار. هناك دائما مخاطر. لكن علينا تقليلها".

وسجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع إنتر ميامي منذ وصوله من باريس سان جرمان في يوليو.

ولم يخسر إنتر ميامي أي مباراة بوجود ميسي على أرض الملعب وقال مارتينو إنه لم يكن ليخاطر بالدفع باللاعب البالغ من العمر 36 عاما إذا لم تكن المباراة نهائي الكأس.

وقال المدرب الأرجنتيني: "إنها 90 أو 120 دقيقة تقف بينك وبين اللقب. إنه أمر منطقي. لو كان الأمر يتعلق بأي نوع آخر من المباريات، لما قمنا بأي مخاطرة".

المصدر : وكالات