2023-09-27 14:20:25 - المصدر: ايرث نيوز

خلية الإعلام الأمني ============== بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، ومن خلال قيادة العمليات المشتركة، وبمتابعة من قبل السيد الفريق أول الركن قيس المحمداوي، تم تسخير جميع القدرات والموارد الموجودة في مفاصل وتشكيلات القوات الأمنية كافة لتقديم الخدمات لذوي ضحايا المفقودين في حادث قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى وكذلك المصابين، فضلاً عن توفير ٣ […]

ظهرت المقالة فاجعة الحمدانية.. العمليات المشتركة تستنفر قدراتها والداخلية تستجيب لأمر السوداني أولاً على ايرث نيوز.