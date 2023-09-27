الحكيم يحذر من "خطر كبير" ويؤكد: أمن كورستان محفوظ

2023-09-27 14:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الأربعاء، من "خطر كبير" يهدد الامن الوطني عبر "أيادٍ خفية" تحاول استهداف قوة العراق، فيما بينّ أن أمن محافظات إقليم كوردستان يماثل أمن المحافظات الأخرى.

وقال الحكيم في كلمة خلال انطلاق أعمال المؤتمر الخامس للاتحاد الوطني الكوردستاني في السليمانية وتابعتها وكالة شفق نيوز "يجب علينا الالتفاف حول أي قرار يعزز موقف الـدولـة العراقية ووجودها عـبر الـمشاركـة الفاعلة والإيجابية فـي صناعته، وبلورة موقف وطني مسؤول يحترم هيبة الدولة وحفظ مصالحها العليا".

وأضاف رئيس تيار الحكمة "يجب الحذر من أيادٍ خفية تحاول أن تستهدف قوة العراق عبر تفريق كلمته وموقفه الوطني، وهو الخطر الأكبر الذي يهدد أمننا الوطني ويعرض الــعراق لمخاطر كبيرة في سلمه وأمنه الاجتماعي".

وتابع الحكيم "لـقـد دفـعنا دمـاءً طـاهرة فـي سـبيل بناء عراق اتحـادي مـوحـد ذي سيادة ومستقل فـي قـراره ومصيره، ولن نتهاون في ذلك مطلقا مهما كلفنا ذلك من ثمن".

وبيّن الحكيم أن "سـيادة الـدولـة يجب أن تبقى حـاضـرة فـي كـل شـبر مـن أرض الـعراق، لا اسـتثناء لـمدينةٍ دون أخـرى، فـأمـن السليمانية وأربيل ودهوك ھو ذاتـه أمـن الـبصرة وبـغداد والـموصـل، وسـيادة الـقـانـون وحـفظ مـصـالـح الـعراقـيين هو المصير المشترك بين جميع القوى السياسية الوطنية المخلصة".

وتابع "لـدينا فـرص كـثيرة رغـم التحديات الكبيرة ولا يمكن تجاهل الصعوبات والمشاكل والتراكمات، ولـكن يجب أن لا نـكون أسرى لتلك الهواجس أو نعيش في إطارھا مكبلين بل يتوجب الخروج الى فضاء الفرص الحقیقیة للنهوض".