تأجيل انطلاق حفل مهرجان العراق الدولي إلى الثالث من الشهر المقبل

2023-09-27 14:50:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت إدارة مهرجان العراق الدولي، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، تأجيل انطلاق حفل المهرجان المقررة يوم الجمعة المقبل، حدادا على ضحايا "حريق الحمدانية" بمدينة الموصل.

وقالت الادارة في تغريدة على منصة "أكس" وتابعتها "بغداد اليوم"، إنه "تم تأجيل الحفل الى الثالث من الشهر المقبل".

وفي (25 أيلول 2023) اعلنت الادارة اكمال تحضيرات المشروع التكريمي الأضخم والأوّل للفنانين العرب على أرض بغداد، ضمن “مهرجان العراق الدولي” الذي حُدّد موعده في 29/28 أيلول/سبتمبر من الشهر الحالي ، بدعم من رئاسة الوزراء وبرعاية وزارة الثقافة والسياحة والآثار .

وسيكرّم المهرجان جوائز لمجموعة كبيرة من الفنانين والممثلين العرب عبر منحهم درعًا تكريميًّا صمّمه النحات العراقي أحمد البحراني، وسيُنقل على كافة القنوات التلفزيونية العراقية كما سيتخلّله مفاجآت عديدة.





المصدر: بغداد اليوم