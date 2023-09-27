مقتل شاب بسبب "صوندة ماء" وآخر بشجار مسلح جنوبي العراق

2023-09-27 14:55:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، بمقتل موظف في شركة نفط المحافظة التابعة لوزارة النفط الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "موظفا في شركة نفط ذي قار في العشرينيات من عمره قتل بسبب خلاف مع ابناء عمه على (صوندة ماء) بقضاء الفهود شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، واعتقال احد الجناة بقتل المهندس".

إلى ذلك، اندلع شجار بين طرفين في حي الزهور بقضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار نتيجة خلافات سابقة أدت لمقتل شخص في الأربعينيات من عمره، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الحادث، وقامت بحملة تفتيش لاعتقال الجناة.