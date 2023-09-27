2023-09-27 15:15:20 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 90 من أصل 211 دولة مدرجة بجدول يتعلق بأكثر البلدان في العالم جذبا للمهاجرين، بحسب مجلة CEOWORLD.

وفقًا لدراسة استقصائية شاملة أجرتها المجلة في أغسطس/ آب 2023، كانت هناك زيادة كبيرة في رغبة الناس في الهجرة، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عشر سنوات في عام 2022.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليها وكالة شفق نيوز ان "الدول الأكثر ترحيبًا بالمهاجرين هي تلك التي لديها مزيج من السياسات التي يسهل الوصول إليها، والقبول الاجتماعي، وخلق بيئة ودية للوافدين الجُدد، توفر هذه البلدان وصولاً قانونيًا أسهل وتصاريح عمل، بل وتوفر أيضًا خيار الإقامة الدائمة"، مشيرة الى ان "نصف المهاجرين الدوليين البالغ عددهم 279 مليونًا في العالم يقيمون في 10 دول فقط".

واضافت ان" الولايات المتحدة تعد موطنًا لأكبر عدد من المهاجرين، حيث يبلغ عدد المهاجرين الدوليين أكثر من 50.6 مليونًا، تليها المانيا ثانيا بـ 15.7 مليونا، ومن ثم السعودية ثالثا بـ 13.4 مليونا، وروسيا رابعا 11.6 مليونا، وتأتي المملكة المتحدة خامسا بـ 9.3 ملايين، والامارات سادسا بـ 8.7 ملايين، وفرنسا سابعا بـ 8.5 ملايين، وكندا ثامنا بـ 8 ملايين، واستراليا تاسعا بـ 7.6 ملايين، واسبانيا عاشرا بـ 6.8 ملايين".

واضاف ان العراق جاء بالمرتبة الـ 90 بين أكثر الدول جذبا للمهاجرين حيث بلغ تعداد المهاجرين في العراق 365766 مهاجراً، فيما تذيلت "سانت هيلين الدول" باقل الدول جذبا للمهاجرين والتي جاءت بالمرتبة 211 حيث بلغ عدد المهاجرين فيها 437 شخصا تسبقها الفاتيكان بالمرتبة 210 بـ 809 أشخاص".