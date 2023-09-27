رياضيو العراق يتوشحون بالأسود في دورة الألعاب الآسيوية

2023-09-27 15:40:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، أن رياضيي العراق في دورة الألعاب الآسيوية بالصين يتوشحون باللون الأسود ابتداءً من اليوم، حداداً على ضحايا حادث حريق الحمدانية في محافظة نينوى. وذكرت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في بيان أن “النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطني العراقية، رئيس البعثة العراقية المشاركة في آسياد هانزو سمير الموسوي، دعا […]

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