2023-09-27 15:40:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ افتتح اهل العراق صباحهم اليوم الاربعاء، بمشاهد وصور ادمت قلوبهم، بعد نشوب حريق في قاعة للاعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، والذي حصل نتيجة للأهمال الحكومي في متابعة شروط السلامة سواء بدوائر الدولة او القطاع الخاص الذي بات يعتمد بشكل تام على “السندويج” بنل الممنوع رسميا من الاستخدام في اي اعمال بناء، وهو […]

ظهرت المقالة مشاهد تكشف “فضاعة” حريق الحمدانية.. فاجعة جديدة تركن على رفوف الاهمال الحكومي أولاً على ايرث نيوز.