الداخلية تتخذ إجراءات مشددة بعد فاجعة عرس الحمدانية

2023-09-27 15:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن إجراءات سيتم اتباعها بشأن المشاريع الحكومية غير الملتزمة بإجراءات السلامة والأمان، وذلك على خلفية فاجعة عرس الحمدانية في نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز، إن "تعديلات عدة سيتم اتخاذها من بينها إيقاف العمل بالمشاريع والشركات التي تهمل إجراءات السلامة والأمان في تشييد الأبنية".

وأضاف، أنه "سبق لوزير الداخلية أن وجه بضرورة تشديد القوانين الخاصة بالدفاع المدني، لتفادي حوادث الحرائق التي شهدها البلد خلال الفترة الماضية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.