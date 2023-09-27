2023-09-27 15:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، بمصرع طالب في الكلية العسكرية، وشاب آخر نتيجة صعقة كهربائية في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وفي محافظة ديالى قال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً منتسباً في الكلية العسكرية من سكان قضاء الخالص- قرية السندية، 20 كم شمال غرب بعقوبة، توفي نتيجة مضاعفات التدريب التي تسببت بفشل كلوي ومفارقته الحياة".

وأضاف المصدر أن "الطالب سقط فجأة اثناء التدريبات جراء الارهاق وأحيل الى المستشفى وتوفي بعد فشل كلوي مفاجئ"، مشيراً الى ان "الاجهزة المختصة فتحت تحقيقا بالحادث".

من جهة أخرى افاد مصدر في محافظة صلاح الدين بمصرع شاب جراء صعقة كهربائية باطراف قضاء سامراء.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "شاباً في العقد الثالث من عمره لقي مصرعه جراء صعقة كهربائية خلال اعمال صيانة لجهاز (السخان) في منطقة الجبيرية الاولى بأطراف قضاء سامراء".

وأشار الى "نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيقا بملابسات الحادث.