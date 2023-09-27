أكثر من 19 ألف حريق في 2023.. وأعداد الضحايا 5 أضعاف ممن سقطوا بنيران الإرهاب

2023-09-27 15:50:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

في مشاهد متكررة في العراق، تتعالى صرخات المحترقين بنيران الاهمال، وتفجع العائلات بفقدان الأحبة وسط ألم يقابله حداد واجراءات "خجولة" لا ترتقي الى حجم الكارثة التي لم يتعض منها المعنيين رغم تكرارها، فمن فاجعة الوزيرية الى حفل زفاف الحمدانية الذي تحول الى مأتم بسبب ما يسمى "مخالفة الشروط".

ولقي أكثر من مئة شخص على الأقلّ، حتفهم وأصيب أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع بقاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى خلال حفل زفاف، بحسب ما أعلنت دائرة صحة نينوى، فجر اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، وأكّد المتحدّث باسم وزارة الصحّة سيف البدر هذه الحصيلة، موضحاً أنّ معظم "الإصابات هي حروق واختناق".

ضحايا "مخالفة الشروط"

ويؤكد عضو مجلس النواب مضر الكروي، اليوم الاربعاء (27 أيلول 2023)، أن حريق الحمدانية رسالة اخرى عن "خطورة الاهمال ومخالفة شروط السلامة".

ويقول الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن" ما حدث في قاعة الاعراس في الحمدانية مساء امس الثلاثاء، مؤلم وقاس وهي مجزرة سببها الاهمال الواضح في شروط السلامة لتؤدي الى مقتل واصابة العشرات بينهم نساء واطفال".

خسائر بشرية ومادية

ويضيف الكروي، أن" ضحايا مخالفة شروط السلامة تتجاوز 5 اضعاف من سقطوا بنيران الارهاب سنويًا وربما اكثر"، لافتا الى أن "حريق الحمدانية يجب ان يكون درس من اجل الصرامة في تطبيق معايير السلامة سواء في القاعات او المخازن او اي منشأة مدنية وحتى المعامل"، لافتا الى أن "خسائر الحرائق بسبب تجاهل معايير السلامة تصل الى مليارات الدنانير".

ويشير الى أن "ضرورة اعادة النظر في شروط السلامة واعطاء دور اكبر للجهات المختصة في اغلاق اي منشأة او قاعة لا تتوفر بها شروط تضمن عدم وقوع كارثة كما حصلت في الحمدانية".

بالارقام.. حرائق 2023

وفي (14 آب 2023) ، كشف الدفاع المدني العراقي عن تسجيل أكثر من 19 ألف حريق منذ بداية العام الحالي في كل المحافظات، ما يؤكد استمرار تفاقم أزمة الحرائق في البلاد، وتأثرها باستمرار مخالفات شروط السلامة العامة.

وبحسب المتحدث باسم الدفاع المدني، العميد جودت عبد الرحمن، شهد العراق أكثر من 19 ألف حريق منذ بداية العام الحالي، لكنه أعلن في تصريح أدلى به لوكالة الانباء الرسمية، أن هذا العدد انخفض بنسبة 20 في المائة عن العام السابق.

وكانت مديرية الدفاع المدني قد أعلنت مطلع العام الحالي أن 855 شخصاً توفوا في حوادث حرائق خلال ثلاث سنوات، وحذرت من أن 2023 سيشهد مزيداً من الحرائق، خصوصاً في مبانٍ آيلة للانهيار، كما ستزداد الخسائر إذا لم تعالج الأسباب.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات