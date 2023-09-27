رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من الرئيس الروسي في حادثة حريق الحمدانية

2023-09-27 16:00:08 - المصدر: واع

بغداد – واع

تلقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حادثة حريق الحمدانية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى برقية تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حادثة الحريق الذي وقع في الحمدانية بمحافظة نينوى".

واضاف ان "الرئيس بوتين عبر عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب العراق بهذه الحادثة الأليمة"، مشيراً الى انه "عبر عن تعاطف حكومة وشعب روسيا مع العراق وذوي الضحايا".