المغرب يستضيف أمم إفريقيا 2025

2023-09-27 16:00:14 - المصدر: واع

متابعة – واع

فاز المغرب بشرف استضافة كأس أمم إفريقيا 2025، ليحل محل غينيا التي تم تجريدها من حق التنظيم العام الماضي.

وفاز المغرب بعد انسحاب الجزائر وزامبيا، إضافة لعرض مشترك من بنين ونيجيريا، قبل تصويت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في القاهرة، الأربعاء.

وكان المغرب مرشحا بقوة، وسيكون هذا القرار دفعة لآمالها في استضافة كأس العالم 2030، في ملف مشترك مع البرتغال وإسبانيا.

وهذه هي المرة الثانية التي يستضيف فيها المغرب الحدث الرياضي الأكثر شعبية في إفريقيا، بعد حوالي 4 عقود من المرة السابقة عام 1988.

من جهة أخرى، فاز الثلاثي كينيا وأوغندا وتنزانيا بحق استضافة نسخة 2027 من البطولة، التي ستكون النسخة الأولى التي تقام في 3 دول