الأولمبية العراقية تدعو البعثة الرياضية في الصين لإعلان الحداد على حادثة الحمدانية

2023-09-27 16:05:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الأربعاء، البعثة الرياضية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في الصين للوقوف حداداً وارتداء الشارات السوداء لثلاثة أيام، حداداً على ضحايا حادثة الحمدانية.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية، رئيس البعثة العراقية المشاركة في آسياد الصين، سمير الموسوي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه دعا جميع أعضاء البعثة للحضور لمقرها في القرية الرئيسية لقراءة سورة الفاتحة ترحماً على ضحايا حادث حريق الحمدانية، والوقوف دقيقة صمت حداداً واحتراماً لأرواح الضحايا.

وأوعز الموسوي لجميع أعضاء البعثة من إداريين ومدربين ولاعبين بارتداء شارة الحداد السوداء خلال العمل وفي المنافسات الرياضية للأيام الثلاثة المقبلة.

وفي ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، أبلغ مصدر أمني مسؤول، وكالة شفق نيوز، بأن حريقاً كبيراً اندلع داخل قاعة للأعراس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، وأسفر عن مصرع 20 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح.

واليوم الأربعاء، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن حصيلة فاجعة الحمدانية ارتفعت لأكثر من 115 حالة وفاة وأكثر من 200 اصابة تنوعت بين الحرق والاختناق.

وعلى إثر ذلك أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الحداد ثلاثة أيام في جميع أنحاء العراق، فيما أعلنت الحكومة المحلية لنينوى الحداد لسبعة أيام.