رئيس الوزراء يتلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست

2023-09-27 16:40:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعوة رسمية لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الأربعاء، رئيس لجنة السياسة الخارجية في مجلس الشيوخ الروماني، تيتوس كور لاتسيان والوفد المرافق له".وأضاف البيان، أن" رئيس الوفد سلم خلال اللقاء، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، من نظيره الروماني تتضمن دعوة رسمية لزيارة العاصمة الرومانية بوخارست".وأوضح البيان، أن" اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتوطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية، وكذلك التأكيد على أهمية استئناف عمل اللجنة الثنائية بين العراق ورومانيا، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين ومنفعة شعبيهما."وأشار رئيس الوزراء، إلى" عمق العلاقات التاريخية بين العراق ورومانيا، وأهمية تطويرها"، مؤكداً،" إمكانية مشاركة الشركات الرومانية في المشاريع والفرص الاستثمارية الكبرى والاستراتيجية في العراق، ومنها طريق التنمية الذي يمثل مشروعاً حيوياً يربط آسيا بأوروبا من خلال العراق، فضلاً عن التعاون في قطاعات أخرى عديدة".من جانبه، أكد لاتسيان" حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والأمن السيبراني والأتمتة، وكذلك في مجال إصلاح النظام المصرفي، وتطلّع رومانيا إلى إطلاق الحوار البنّاء بين البلدين".