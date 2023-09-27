أسعار الدولار تتراجع مع الإغلاق في بغداد وأربيل

2023-09-27 16:40:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155700 دينار مقابل 100 دولار ، فيما سجلت أسعار الدولار صباح هذا اليوم 156200 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 156500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 154500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 155100 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 155000 دينار مقابل 100 دولار.