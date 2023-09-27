"تريلة" تقتحم سيطرة الصقور وتقتل وتصيب 4 منتسبين

2023-09-27 16:41:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، بوفاة منتسب بالحشد الشعبي واصابة 3 منتسبين في الداخلية جراء اصطدام "تريلة" بنقطة تفتيش في سيطرة الصقور.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "منتسبا بالحشد الشعبي توفي واصيب اثنان من شرطة سيطرة شؤون السيطرات ومنتسب اخر من شرطة النفط بسبب دخول سيارة حمل نوع تريلة على مدخل سيطرة الصقور عند نقطة التفتيش بالاتجاه الخاطئ".

واشار الى "تضرر عدد من العجلات الحكومية الخاصة بالسيطرة".