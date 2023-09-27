بطلب من "كاساس".. إنجاز أوراق محترف هاماربي السويدي "منتظر ماجد"

2023-09-27 16:45:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن عُضو لجنة المنتخبات في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم "غانم عريبي" إنجازَ الأوراق الرسميّة لمحترف هاماربي السويدي "منتظر ماجد" بطلبٍ من مدربِ المنتخب الوطنيّ "خيسوس كاساس".

وقال عريبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "لجنةَ المحترفين في الاتحادِ نجحت بإصدارِ الأوراق الثبوتية كافة للمُهاجم صاحب الـ "18" عاماً.

وأضاف أن "المرحلةَ الأخيرة ستكون نقلَ ملف اللاعب من الاتحادِ السويدي إلى الاتحاد العراقيّ، حيث سيبدأ قسمُ العلاقات بهذه الإجراءاتِ بأسرع وقتٍ لضمان تواجدِ اللاعب في الاستحقاقاتِ المُقبلة للمنتخباتِ الوطنيّة".