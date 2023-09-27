2023-09-27 17:20:07 - المصدر: ايرث نيوز

إعمام إلى المؤسسات الإعلامية كافة حول حادثة الحمدانيةتزامناً مع إعلان دولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الحداد العام في البلاد لفاجعة قضاء الحمدانية، تدعو هيئة الإعلام والاتصالات المؤسسات الإعلامية كافة إلى تكريس الجهد الإعلامي في تغطية حادثة الحمدانية الأليمة، بما يتناسب وحجم الحدث، ودقة النقل، مع مراعاة مشاعر ذوي الضحايا وأسرهم..وتؤكد الهيئة على مساندة […]

ظهرت المقالة هيئة الإعلام تصدر إعماما للمؤسسات الإعلامية يخص حادثة الحمدانية أولاً على ايرث نيوز.