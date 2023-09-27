2023-09-27 17:20:07 - المصدر: ايرث نيوز

أفادت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على 43 متهما مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة، حصيلة عمليات أمنية نفذت بمناطق متفرقة من العاصمة. وذكرت القيادة في بيان ورد لـ”إيرث نيوز”، أن “مفارز قسم شرطة (باب الشيخ، المدائن، سيطرات الرصافة، الرافدين، التهذيب، الصدر الاولى، حسينية المعامل، الشعب، الزهور) القبض على 43 متهم مطلوبين بجرائم […]

ظهرت المقالة اعتقال عشرات المطلوبين للقضاء في بغداد أولاً على ايرث نيوز.