2023-09-27 17:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قرر تحالف العزم، اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، تأجيل احتفاله المركزي بمناسبة المولد النبوي في مدينة سامراء تضامنًا مع ضحايا حريق الحمدانية.

وقال بيان للتحالف، تلقته "بغداد اليوم"، انه سيتم "تأجيل الاحتفال المركزي بمناسبة المولد النبوي يوم غد الخميس".

واضاف، ان "تأجيل الاحتفال تضامناً مع اهلنا في ام الربيعين وحداداً على ارواح ضحايا فاجعة الحمدانية الاليمة".

وتوفي 94 شخصا واصيب اكثر من 100 اخرين جراء حريق اندلع مساء امس الثلاثاء في قاعة اعراس بمدينة الحمدانية في الموصل.



