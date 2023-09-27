هيئة الاعلام والاتصالات توجه رسالة لوسائل الاعلام بشأن حادثة الحمدانية

2023-09-27 17:40:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وجهت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023) رسالة لوسائل الاعلام بشأن حادثة الحريق لحفل زفاف في قاعة للمناسبات بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى مساء أمس وراح ضحيتها العشرات.

ودعت الهيئة في إعمام إلى المؤسسات الإعلامية كافة حول الحادثة تلقته "بغداد اليوم"، المؤسسات الإعلامية كافة وتزامناً مع إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الحداد العام في البلاد لفاجعة قضاء الحمدانية، إلى تكريس الجهد الإعلامي في تغطية حادثة الحمدانية الأليمة، بما يتناسب وحجم الحدث، ودقة النقل، مع مراعاة مشاعر ذوي الضحايا وأسرهم".

وأكدت على "مساندة المؤسسات الحكومية التي تبذل جهوداً استثنائية لمساعدة الضحايا وعوائلهم والحد من آثار الحادث المهول".

وأشارت الى انها "وإذ تعلن عن دعمها لكل الجهود المبذولة فإنهت تدعو الله بالرحمة للضحايا والصبر لذويهم والشفاء للمصابين" مؤكدة على "دعمها لهم عبر مختلف قنوات التعاون والمساعدة".

وتوفي 94 شخصا واصيب اكثر من 100 اخرين جراء حريق اندلع مساء امس الثلاثاء في قاعة اعراس بمدينة الحمدانية شرق الموصل.

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق اليوم بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً في الضحايا الذين سقطوا في حادث الحريق.

وأكدت وزارة الداخلية، ان الحادث ليس جنائياً وسببه ضعف إجراءات السلامة والوقاية في القاعة المشيدة من (السندويج بنل) سريع الاشتعال.





المصدر: بغداد اليوم