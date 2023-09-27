رئيس الوزراء يحضر مجلس عزاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق

2023-09-27 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعحضر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع، اليوم الأربعاء، مجلس عزاء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق الشيخ سامي عزارة آل معجون في العاصمة بغداد.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حضر مجلس العزاء الذي أقيم على روح الفقيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الأسبق الشيخ سامي عزارة آل معجون، في العاصمة بغداد".