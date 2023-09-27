أبو الغيط يعزي بحادثة حريق قضاء الحمدانية

2023-09-27 18:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واعقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، التعازي بحادثة حريق قضاء الحمدانية.وقال أبو الغيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" أعزي ‎العراقيين في ضحايا حريق ‎عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى".وأضاف،" أسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر، وأتمنى للمصابين شفاء عاجلاً".وتابع أبو الغيط، أن" مصاب ‎العراق هو مصاب لنا جميعاً، نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية".