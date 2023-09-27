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أبو الغيط يعزي بحادثة حريق قضاء الحمدانية

أبو الغيط يعزي بحادثة حريق قضاء الحمدانية
أبو الغيط يعزي بحادثة حريق قضاء الحمدانية
2023-09-27 18:00:03 - المصدر: واع
بغداد- واع 
قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، التعازي بحادثة حريق قضاء الحمدانية.
وقال أبو الغيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" أعزي ‎العراقيين في ضحايا حريق ‎عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى".
وأضاف،" أسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر، وأتمنى للمصابين شفاء عاجلاً".
وتابع أبو الغيط، أن" مصاب ‎العراق هو مصاب لنا جميعاً، نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية".

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