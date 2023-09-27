أبو الغيط يعزي بحادثة حريق قضاء الحمدانية
2023-09-27 18:00:03 - المصدر: واع
بغداد- واع
قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، التعازي بحادثة حريق قضاء الحمدانية.
وقال أبو الغيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" أعزي العراقيين في ضحايا حريق عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى".
وأضاف،" أسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر، وأتمنى للمصابين شفاء عاجلاً".
وتابع أبو الغيط، أن" مصاب العراق هو مصاب لنا جميعاً، نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية".
قدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأربعاء، التعازي بحادثة حريق قضاء الحمدانية.
وقال أبو الغيط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):" أعزي العراقيين في ضحايا حريق عرس الحمدانية المروع بمحافظة نينوى".
وأضاف،" أسأل الله تعالى أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم أهلهم الصبر، وأتمنى للمصابين شفاء عاجلاً".
وتابع أبو الغيط، أن" مصاب العراق هو مصاب لنا جميعاً، نسأل الله السلامة لجميع شعوبنا العربية".