رئيس الوزراء يتلقى برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في حادثة حريق الحمدانية

2023-09-27 18:55:01 - المصدر: واع

بغداد- واعتلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في حادثة حريق الحمدانية.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تلقى برقية تعزية من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي في حادثة الحريق الذي وقع في قضاء الحمدانية (بغديدا) بمحافظة نينوى".وعبر البديوي، بحسب البيان عن" خالص تعازيه ومواساته لرئيس مجلس الوزراء بهذه الحادثة الأليمة"، داعياً الله أن" يحفظ العراق ويجنبه كل مكروه، وأن يتغمد الضحايا برحمته ويمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".