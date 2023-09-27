2023-09-27 19:10:04 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء، الحداد العام لمدة ثلاثة أيام في الاقليم، تضامنا مع ذوي ضحايا حادثة الحمدانية.وذكر المتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان، بيشوا هوراماني، في بيان تلقته ايرث نيوز “مع الاعلان عن هذا الحادث المأساوي، وجه الرئيس المؤسسات الصحية وفرق الطوارئ الاسراع بإغاثة الضحايا وفتح أبواب مستشفيات […]

ظهرت المقالة حكومة اقليم كردستان تعلن الحداد العام لـ3 أيام على ضحايا حادثة الحمدانية أولاً على ايرث نيوز.