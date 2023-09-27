الداخلية تتسلم صاحب قاعة "فاجعة الحمدانية"

2023-09-27 19:30:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الاربعاء (27 ايلول 2023)، تسلم صاحب قاعة الهيثم في الحمدانية من سلطات اقليم كردستان الامنية.

وقال بيان للمكتب الاعلامي للوزير، انه "تم تسلم صاحب قاعة الهيثم في الحمدانية من قبل سلطات اقليم كردستان الامنية، بعد القاء القبض عليه ضمن حدود تواجدها، بعد حريق اسفر عن مقتل واصابة العشرات".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن مجلس امن اقليم كردستان، اعتقال صاحب صالة الهيثم التي شهدت فاجعة حادثة الحريق في الحمدانية بمحافظة نينوى.

وقال بيان للمجلس، تلقته "بغداد اليوم"، انه "بعد حادث مأساوي، الليلة الماضية، في قاعة احتفالات بقضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، قتل اثره المئات من المواطنين، أمرت الداخلية العراقية بإلقاء القبض على عدد من الأشخاص من بينهم صاحب القاعة المدعو (سمير سليمان كرومي رفو اسو)".

واضاف، انه "بعد وصول أمر القبض، قامت مؤسساتنا في مجلس أمن إقليم كردستان بمدينة أربيل بإلقاء القبض على صاحب القاعة وبأمر من القاضي، بعدها سلم إلى وزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد كشفت عن هروب صاحب القاعة سمير سلمان نبو الى اقليم كردستان، فيما اشارت صفحات اخرى الى ارتباطه ونجله بحركة بابليون.

وتوفي 94 شخصا واصيب اكثر من 100 اخرين جراء حريق اندلع مساء امس الثلاثاء في قاعة اعراس بمدينة الحمدانية في الموصل.





المصدر: بغداد اليوم