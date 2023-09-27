نيجيرفان بارزاني يتفقد مصابي حريق الحمدانية بأربيل ويؤكد مطالبة السوداني بإجراء تحقيق جدي وتعويض الضحايا 

2023-09-27 19:41:46 - المصدر: زاكروس

زاكروس - أربيل أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء (27 أيلول 2023)، زيارة تفقدية إلى مستشفى طوارئ أربيل حيث يرقد المصابون من ضحايا حادث الحريق الذي اندلع الليلة الماضية في قاعة الهيثم للأعراس بقضاء الحمدانية وأسفر عن سقوط مئات الضحايا بين قتيل ومصاب، وفيما أكد استعداد الإقليم لتقديم كل ما يلزم لمساعدة الضحايا والتخفيف من آلامهم، أشار إلى أنه تحدث هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وطلب منه إجراء تحقيق جدي في الحادث وتعويض الضحايا والمتضررين