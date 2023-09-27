رئيس الجمهورية يتلقى رسالة تعزية من نظيره الروسي بضحايا حريق الحمدانية

2023-09-27 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد - واعتلقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء، رسالة تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا حريق قضاء الحمدانية.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الانباء العراقية، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تلقى رسالة تعزية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضحايا حريق قضاء الحمدانية".